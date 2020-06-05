شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم صلاة الجمعة في المنزل بعد اعتماد 3869 مسجد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم صلاة الجمعة في المنزل بعد اعتماد 3869 مسجد.

وقال المطلق خلال حواره في برنامج " ياهلا ":" الصلاة في البيوت أفضل لهم وأجر صلاتهم في المنزل أكثر من صلاتهم بالمسجد ".

Advertisements

وأضاف المطلق:" صلاة الجمعة ينبغي أن يكون لها شكل خاص من خلال قصر الخطبة والصلاة والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة والسلام يكون بالإشارة فقط كي لا ننقل العدوى ولا نضر غيرنا ".

ولفت المطلق إلى أن الصلاة في المنزل أفضل من الصلاة في المسجد كي لا نجعل بيت الله مصيدة لانتقال هذا الوباء، مبينا:" نحن الآن في وضع استثنائي بعد تفشي الفيروس بسرعة ولذا يحتم علينا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال لبس الكمامة والقفاز وغيرهم ".