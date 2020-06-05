شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يُحذر من مكملات غذائية بزعم حمايتها من الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مكملات غذائية يُزعم أنها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

وقال خالد النمر: " هناك حملة تسويق واسعة لمكملات غذائية معينة يزعم من يسوّقها أنها تحمي من الإصابة بكورونا، والحقيقة انه ليس هناك مكمل غذائي يقي من الإصابة بكورونا أو يعالجها " .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1.975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.