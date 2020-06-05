الصحة تُجدِّد التذكير بأهمية البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا

دعت للإبلاغ عن غير الملتزمين بتطبيقها
جدَّدت وزارة الصحة التذكير، بأهمية البروتوكولات الصحية المطبقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ للعودة للحياة الطبيعية بحذر.
وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، إن البروتوكولات الصحية مجموعة تعليمات وقائية؛ للحد من انتشار الفيروس تم وضعها؛ لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة، في جميع الأنشطة اليومية؛ لتشمل جميع أفراد المجتمع الذي يأتي دور أفراده في الالتزام بتلك الإجراءات والإبلاغ عن أي مخالفة بشأن تطبيقها.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 68,965، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 32 حالة وفاة، و806 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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