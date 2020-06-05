شاهد.. حملة رقابية مفاجئة على منشآت عسير للتأكد من سلامة منتجات مضادات الجراثيم

ضمن إجراءات الحد من انتشار «كورونا»

نفَّذت إدارة الرقابة الشاملة ومختبر أمانة منطقة عسير، حملة رقابية مفاجئة على المنشآت التجارية بمدينة أبها. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت أمانة عسير فيديو يوضح الدور، الذي قامت به الحملة المفاجئة على المنشآت التجارية، مشيرة إلى أن ذلك يستهدف التأكد من سلامة منتجات مضادات الجراثيم، المستخدمة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد». اقرأ أيضًا: مكة تُسجل أول حالة وفاة طبيب مقيم بفيروس كورونا

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