الزعاق يوضح أشد المواقع العربية حرًا بالصيف

بسبب منخفض يأتي من الهند

حدَّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، أشد المناطق العربية في درجة الحرارة خلال أشهر الصيف. وقال الزعاق، عبر «تويتر»، إن المنطقة الواقعة بين المملكة العربية السعودية ودولتي العراق والكويت، تشهد سنويًا قدوم منخفض الهند بالموقع المعروف بـ«مصب التسعير الذاتي»، ليُحدث درجة حرارة تعد الأشد خلال الصيف. واستكمل الزعاق، أن الظل يختلف من فصل لآخر؛ نظرًا لاختلاف الفصول، فيكون الظل الأطول في الشتاء والأقصر في الصيف، وخلال الصيف تصل الشمس لأقصى درجة ميل لها ناحية الشمال بما يعرف بـ«المنقلب الصيفي»، ولذلك يردد الناس مقولة أنه «لا حر إلا بعد انصراف»، أي بعد انصراف الشمس من الناحية الشمالية إلى الجنوبية، ثم يأتي منخفض الهند المشار إليه بعد ذلك بأربعة أسابيع. Advertisements اقرأ ايضًا: الحربي: أمطار المنخفض المداري تتقدم نحو عدة مناطق بالمملكة الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: هطول أمطار رعدية في 4 مناطق

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