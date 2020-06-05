شاهد.. اعترافات صاحبة منشأة تجارية بتزوير بيانات الحلويات منهية الصلاحية

مصادرة المضبوطات.. واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين

تمكنت الفرق الرقابية من ضبط منشأة مخالفة تقوم بتزوير تواريخ الحلويات منتهية الصلاحية، وبيعها للمستهلكين رغم أضرارها الجسيمة على الصحة العامة. وعبر حسابها الرسمي بثت وزارة التجارة فيديو يوضح عملية الضبط، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة، واستدعاء أصحاب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية ضدهم. Advertisements واعترفت صاحبة المنشأة والعاملون بها، بالتزوير في بيانات المنتجات، عن طريق مد الصلاحية لمدة ستة شهور أخرى. اقرأ أيضًا: الغذاء والدواء توضح طريقة التحكم في المشروبات المحلاة

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