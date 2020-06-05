وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

2020-06-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي.

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– كبير المدققين الداخليين.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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