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2020-06-05 السديس يطلق مبادرة “جميعًا حذرون”.. تستهدف زوار المسجد النبوي والعاملين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة (جميعاً حذرون) ، التي تستهدف جميع زوار المسجد النبوي، وجميع العاملين بالحرمين الشريفين.

وتهدف المبادرة إلى توعية زوار مسجد النبوي والعاملين بالحرمين الشريفين، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحرص الرئاسة العامة من خلال هذه المبادرة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية أخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس.



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