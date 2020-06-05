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جدة والرياض تستقبلان العائدين من 4 وجهات دولية

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2020-06-05

جدة والرياض تستقبلان العائدين من 4 وجهات دولية

4 رحلات تنقل مواطنين إلى أحضان

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

رحّبت هيئة الطيران المدني، الخميس 4 حزيران/يونيو 2020، بالعائدين إلى أحضان الوطن، عبر مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والملك خالد في الرياض.

وأعلنت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، عن وصول 4 رحلات إلى مطارَي “الملك عبدالعزيز” في جدة و”الملك خالد” في الرياض.

وأوضحت أنَّ “الرحلات الأربعة، قادمة من واشنطن وهيوستن ونيويورك وبيروت”، مشيرة إلى أنَّها تأتي “ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من خارج المملكة”.

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