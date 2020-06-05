، "السديس": تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهاؤها وفق جداولها الزمنية ،

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في ظل البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.
وبين أن المشاريع المستمرة في الحرمين الشريفين توجب الاستمرار في عمل الخطط التطويرية، موصياً معاليه منسوبي التشغيل والصيانة بضرورة بذل المزيد من الجهود والنظر في تطويرها وفق أهداف محددة تعد في فترة زمنية محددة.
وشدد على الجهات المعنية بالتشغيل والصيانة وضع التصورات والخطط البديلة، وزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - الهادفة لتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
كما أطلق "السديس " اليوم مبادرة (جميعاً حذرون)، التي تستهدف جميع زوار المسجد النبوي، وجميع العاملين بالحرمين الشريفين.
وتهدف المبادرة إلى توعية زوار المسجد النبوي والعاملين بالحرمين الشريفين، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتحرص الرئاسة العامة من خلال هذه المبادرة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية أخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 12:52 AM
أطلق مبادرة "جميعاً حذرون" لتوعية زوار المسجد النبوي والعاملين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في ظل البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.
وبين أن المشاريع المستمرة في الحرمين الشريفين توجب الاستمرار في عمل الخطط التطويرية، موصياً معاليه منسوبي التشغيل والصيانة بضرورة بذل المزيد من الجهود والنظر في تطويرها وفق أهداف محددة تعد في فترة زمنية محددة.
وشدد على الجهات المعنية بالتشغيل والصيانة وضع التصورات والخطط البديلة، وزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة الحرمين الشريفين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - الهادفة لتوفير أعلى معايير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
كما أطلق "السديس " اليوم مبادرة (جميعاً حذرون)، التي تستهدف جميع زوار المسجد النبوي، وجميع العاملين بالحرمين الشريفين.
وتهدف المبادرة إلى توعية زوار المسجد النبوي والعاملين بالحرمين الشريفين، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتحرص الرئاسة العامة من خلال هذه المبادرة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية أخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس.
، "السديس": تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهاؤها وفق جداولها الزمنية ،
المصدر : الخليج 365
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