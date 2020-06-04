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2020-06-05 سبع #وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك. وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير- إدارة المرونة التجارية. . مدير- تصميم السوق. . مصمم جرافيك (عقد لمدة 12 شهرًا). Advertisements . مساعد تنفيذي. . أخصائي أنظمة المشروع وإدارة المستندات. . مدير- عمليات تنظيم شبكات الطاقة. . مدير- عمليات توزيع الطاقة. وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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