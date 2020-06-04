شاهد.. صاعقة رعدية تنهي حياة مواطن وعدد من إبله بجازان

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - جازان

شهدت محافظة العارضة التابعة لمنطقة جازان، اليوم الخميس، صاعقة رعدية تسببت في وفاة مواطن ومجموعة من إبله، أثناء تواجده بالقرب منها.

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يُذكر أن الدفاع المدني بجازان قد شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، بعد تنبيه متقدم من “هيئة الأرصاد” بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.



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