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2020-06-04 فيديو.. ضبط منشأة تغش في تواريخ الحلويات متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم الخميس، منشأة تغش بتزوير تواريخ الحلويات، بوضع تواريخ جديدة على الشوكولاتة منتهية الصلاحية. Advertisements وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم مصادرة الكميات واستدعاء أصحاب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقها.



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