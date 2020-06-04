علي العلياني ومعالي المواطن يعودان بحلّة جديدة

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علي العلياني ومعالي متابعات الخليج 365 يعودان بحلّة جديدة
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
كشف الإعلامي المذيع علي العلياني، الخميس 4 حزيران/يونيو 2020 عن عودة قريبة لبرنامج “معالي متابعات الخليج 365”.
وأوضحت قناة “MBC”، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “برنامج معالي متابعات الخليج 365 يعود بشكل مختلف، وبأجواء فريدة من نوعها”.
وأشارت إلى أنَّ “صيف معالي متابعات الخليج 365، مع علي العلياني، سيكون يومَي الجمعة والسبت، في الـ 8 بتوقيت السعودية، على قناة MBC1”.
يذكر أنَّ آخر حلقات البرنامج كانت في 22 نيسان/أبريل 2020، وقد وقّع العلياني على ختام موسم معالي متابعات الخليج 365 بأغنية “امسحي دمعك يالرياض” غناء راشد الفارس.
يذكر أن برنامج معالي متابعات الخليج 365، برنامج حواري اجتماعي، يقدمه الإعلامي علي العلياني، ويناقش الموضوعات الاجتماعية كالعمل، والتعليم، والأسرة، والمرأة وغيرها.
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