بتوجيه أمير عسير.. محافظ أحد رفيدة يُعايد عمال النظافة

2020-06-04

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – أحد رفيدة

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قام محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب ناصر المتعب يرافقه رئيس بلدية المحافظة الأستاذ محمد سالم الوادعي، بمعايدة عمّال النظافة، وتقديم عبارات الشكر والتقدير لهم نظير ما يقدمونه من جهود يومية لنظافة المحافظة بوجه عام.

وقال محافظ أحد رفيدة في كلمته الارتجالية: “بتوجيه أمير منطقة عسير، حضرت إليكم لتهنئتكم بعيد الفطر المبارك، شاكرًا ومقدرًا جهودكم ونشاطكم اليومي لنظافة أحياء وقرى المحافظة”، بعد ذلك قدم محافظ أحد رفيدة معقمات ووسائل سلامة لعمال النظافة وذلك للوقاية من كورونا.

ثم تفقد سكنهم واطمأن على سلامة البيئة المحيطة بهم، واطلع على ما تقوم به بلدية المحافظة من جهود وأعمال تجاههم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وكذلك الخدمات الصحية التي تُقدم لهم في سكنهم من تطهير وتعقيم وتوفير كمامات ومعقمات وأجهزة حرارة للكشف عليهم أثناء خروجهم ودخولهم مقرات السكن.

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