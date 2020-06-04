السعودية | وفاة سعودي بصاعقة رعدية في منطقة جازان 

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شكرا لقرائتكم وفاة سعودي بصاعقة رعدية في منطقة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تسببت صاعقة رعدية، مساء اليوم الخميس، في وفاة مواطن سعودي، ونفوق عدد من إبله في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وذلك مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وشملت أغلب المحافظات والمرتفعات الجبلية.
وجدد الدفاع المدني تحذيره من استمرار مخاطر التقلبات الجوية، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة.
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