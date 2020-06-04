، "سار": ممنوع من السفر من يظهر عليهم العطس والسعال أو تزيد حرارتهم على 38 درجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - طبقت عدة إجراءات منها ضرورة الإفصاح عن زيارة البلدان الموبوءة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" أنه يمنع من السفر من تظهر عليهم الأعراض كالعطس والسعال أو الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة، مفيدة بأنه سيتم إجراء فحص لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسة في المحطات ولن يسمح بدخول المحطات إلا للمسافرين فقط.

وأشارت الشركة إلى تطبيق عددٍ من الإجراءات والاحترازات من أبرزها ضرورة إفصاح المسافرين عن أي زيارة للبلدان الموبوءة، أو في حال تم مخالطة شخص لديه أعراض كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وذكرت الشركة أنها ستكتفي بتقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد فقط عند تقديم الطعام على متن القطارات، وتعقيم دوري لكل المرافق التي يتم استخدامها، إلى جانب تعقيم جميع الحقائب المشحونة، فيما يمنع إحضار الأطعمة داخل القطار، كما تم استبعاد أجهزة شرب المياه المشتركة.

يُذكر أن نسبة المقاعد الشاغرة داخل القطار في كل رحلة لا تتجاوز الـ50% لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي.

https://www.sar.com.sa/Home-aspx-lang-ar-sa.aspxالشركة السعودية للخطوط الحديدية سار فيروس كورونا الجديد