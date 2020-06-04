مصحوبة برياح تؤدي إلى إثارة الغبار
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا الجمعة، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة.
ووفق «الأرصاد»، يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وراتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:
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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: هطول أمطار رعدية في 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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