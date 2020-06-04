«تقويم التعليم» تطرح مزيدًا من الخيارات للاختبار التحصيلي

للطلبة الذين لم يتمكنوا من أدائه..
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، اليوم الخميس، بنجاح.
وبلغت نسبة المشاركة 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين البالغ 247 ألف طالبًا؛ حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن هدف فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار، فيما أرجعت هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.
وأشارت «تقويم التعليم» إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافقين 16- 17 شوال 1441، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنية خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.
وتعتزم الهيئة تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًا باستخدام نفس المنصة والنماذج بمراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوافر لديه متطلبات تقنية أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بُعد.
وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة، الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.
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