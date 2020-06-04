«التدريب التقني» تعلن شروط التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني، بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، شروط التقديم على برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، والذي يبدأ خلال الفترة من 22 شوال وحتى 3 ذي القعدة.

وحدّدت المؤسسة شروط برنامج البكالوريوس (بنين صباحي) في «أن يكون المتقدم سعوديًّا أو من أم سعودية ـ يكون مستمرًا أو خريجًا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، بشرط عدم التقديم على أي برنامج أخر متزامن في ذات الفترة التدريبية».

وأفادت المؤسسة بأنه يمكن قبول الموظفين في حال إحضار موافقة جهة العمل، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لفتح الشعبة الصباحية يتم حال قبول 16 متقدمًا بشكل نهائي.

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وأكدت المؤسسة أن نفس الشروط السابقة تطبق على شعبة «البنين والبنات/مسائي»، مع شرط أن يكون الحد الأدنى لفتح الشعبة المسائية هو قبول 30 متقدمًا قبولًا نهائيًّا.

ولفتت المؤسسة إلى دفع تكاليف غير مستردة قدرها 300 ريال في أول فصل تجريبي ولمرة واحدة فقط، على أن يتم خصمها من تكاليف التدريب في حال القبول النهائي، موضحة أن تكلفة الساعة التدريبية الواحدة تحتسب بـ550 ريالًا.

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