«عن بُعد».. السجون تعقد أكثر من 11 ألف جلسة محاكمة خلال الفترة الماضية

عقدت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية، 11052 محاكمة قضائية عن بُعد، للنزلاء والنزيلات وذلك على مستوى سجون مناطق المملكة.

وتهدف المحاكمات عن بُعد إلى تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق كل الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، وللحفاظ على صحة المستفيدين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجرى تجهيز عدد من قاعات المحاكمات المرئية في عدد من سجون المناطق بالأجهزة التقنية اللازمة، إضافة إلى جهاز البصمة للتحقق من بيانات النزيل، ونظام اتصال مرئي مرتبط مع وزارة العدل، مع إتاحة دمج المترجم والسجين معاً في جلسة واحدة، كما أنّ النظام يكفل للنزيل جميع الحقوق وفق الأنظمة والتعليمات القانونية.

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