شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنيْن تباهيا بعرض مبالغ مالية عبر «سناب شات»

دعا صاحب الحساب لممارسة الرذيلة

أطاحت شرطة الرياض، بمواطنيْن تباهيا بعرض مبالغ مالية عبر حساب أحدهما بـ«سناب شات». صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه مبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وإيقافهما واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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