بالصور.. ضبط مخالفات داخل مراكز مساج غير نظامية في الرياض

بالتعاون مع الجهات المعنية
ضبط مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 7 مخالفات للعمل والإقامة داخل مراكز للمساج غير مصرح بها تستخدم أدوات غير نظامية.
جاء ذلك خلال الحملات التي أجراها المكتب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ممثلة بوزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض والبحث الجنائي بشرطه الرياض على المستودعات والمنشآت، وأسفرت عن ضبط مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة.
وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددًا على استمرارها بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتحقق من الالتزام بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.
وأكد بدر العتيبي، مدير إدارة التفتيش بالمكتب، أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفرادًا، وفقًا للقرارات الوزارية.
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