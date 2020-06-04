السديس يتابع أعمال «الرئاسة».. ويؤكد اتباع إجراءات الوقاية من «كورونا»

تابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، سير الأعمال في وكالة الرئاسة بالمدينة المنورة.

جاء ذلك، في بيان الرئاسة، مشيرًا إلى أن السديس، أكد أهمية اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين، والمنصوص عليها في البروتوكولات الخاصة بالقطاع العام، وذلك للوقاية من الفيروس.

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