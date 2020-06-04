للمنتهية إقامتهم..الموارد البشرية تحدد آلية الحصول على موافقة صاحب العمل إلكترونيًّا

حدَّدَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التواصل مع صاحب العمل لإتمام إجراءات نقل خدمة العامل الوافد المنتهية إقامته، وذلك في حالة تقديم الطلب أثناء سريان الإقامة.

وتلقت الوزارة، عبر «تويتر»، تساؤلًا من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يحتاج العامل المنتهية إقامته إلى موافقة صاحب العمل الحالي لإتمام إجراءات طلب نقل الخدمة؟».

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وقالت الوزارة: «إن الطلبات الخاصة بنقل الخدمة والمقدمة أثناء سريان الإقامة ورخصة العمل للعامل الوافد، يمكن اتمام إجراءاتها بالتواصل مع صاحب العمل الحالي للحصول على موافقتة عبر حسابه الإلكتروني».

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