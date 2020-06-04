حرس الحدود بالمدينة المنورة يسعف طفلًا سقط في الواجهة البحرية بينبع

أسعف حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة طفلًا سقط في الواجهة البحرية بينبع، بعد تلقيه بلاغًا بشأنه.

وقال المُتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمدينة المنورة، إن هاتف الطوارئ 994، تلقى بلاغًا عن تعرض طفل أردني الجنسية يبلغ من العمر عامًا ونصف العام للسقوط على شاطئ المنطقة الخاصة بالسباحة في الواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع الصناعية، وتم نقله إلى المركز الطبي بالهيئة؛ لتلقي العلاج اللازم وغادر المستشفى في اليوم ذاته.

وأهاب المتحدث بجميع المتنزهين ومرتادي البحر والشواطئ إتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنيًّا السلامة للجميع.

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