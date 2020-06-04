مكة تُسجل أول حالة وفاة طبيب مقيم بفيروس كورونا

سجلت منطقة مكة المكرمة أول حالة وفاة لطبيب مقيم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك في أحد المستشفيات الحكومية في العاصمة المقدسة.

ونعت صحة مكة المكرمة، اليوم الخميس، الطبيب المقيم نعيم خالد شودري «٤٧ عامًا» - باكستاني الجنسية- الذي توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس؛ حيث كان يؤدي مهامه العملية ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 68,965، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 32 حالة وفاة، و806 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.