أُجريت في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
أنهى فريق طبي سعودي بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، معاناة مسنة تبلغ من العمر 78 عامًا، من تجمع المياه على الرئتين خلال التنويم بعملية أجريت لأول مرة دون جراحة، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.
وقاد الفريق الطبي، الدكتور محمد بلغيث استشاري أمراض القلب والقسطرة وفريقه المكون من استشاري جراحة القلب الدكتور أحمد العريفي، وفني القسطرة جابر الشهري، والممرضة فوز العنزي.
وكان الفريق الطبي، قرر تركيب صمام حيواني جديد داخل الصمام الأصلي عن طريق القسطرة ودون عملية جراحية، وذلك لكبر سن المريضة وخطورة حالتها، بطريقة طبية تعد هي الأولى من نوعها في المملكة وبأيدٍ سعودية، علمًا بأن علاج تهريب الصمام الأورطي المتعارف عليه طبيًا، هو عملية القلب المفتوح.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول عملية بكوادر سعودية تُنهي معاناة مسنة من «تجمع مياه على الرئتين» دون جراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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