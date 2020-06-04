القبض على قاتل جاره بمكة المكرمة

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة القبض على جانٍ قتل مواطنا في الثلاثينيات من عمره. وكانت الجهات الأمنية باشرت حادثة قتل ذهب ضحيتها مواطن في الثلاثينيات من عمره، بعد تلقيه أعيرة نارية من جاره، بجوار إحدى محطات الوقود بشارع الحج بمكة المكرمة. وعلمت "دوت الخليج" أن سبب الخلاف الذي نشب بين الجاني والضحية كان حول عدم أحقية المجني عليه بالجلوس أمام منزل الجاني. وتلقت العمليات بلاغاً يفيد بحادثة القتل، وهرعت الجهات المعنية ذات العلاقة في حينها إلى موقع الحادث، لكنها وصلت بعد مفارقة المجني عليه الحياة. وباشرت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في قسم المعابدة التحقيقات، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإحالة القضية للجهات المختصة.



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