إغلاق 3 مطاعم مخالفة بالخرج



أغلقت بلدية محافظة الخرج ممثلة في قسم الرقابة الصحية 3 مطاعم بالمحافظة. وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله الزيد، أنه تبين خلال الجولات المكثفة اليومية على المطاعم عدم التقيد بالاشتراطات الصحية من سوء النظافة العامة ونظافة الأدوات المستخدمة غير الصالحة للاستخدام، لظهور علامات التلف عليها، إضافة إلى سوء التخزين لوجود الحشرات. وتمت مصادرة المواد الغذائية مجهولة المصدر واللحوم بما يقارب 53 كجم، كما تم ضبط مخالفات مزاولة النشاط دون حمل الشهادات الصحية للعاملين، وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات اليومية للحرص على الصحة العامة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك، وأيضا الاشتراطات الصحية والاحترازية للحد من فيروس كورونا . وأشار الزيد إلى أنه ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا، وبالتعاون مع مركز التأهيل الشامل بمحافظة ⁧‫الخرج‬⁩ تتم أعمال التنظيف والتعقيم لكافة مساحات ومواقف ومكاتب المبنى، وذلك في إطار التعاون المستمر والمسؤولية الاجتماعية للبلدية.

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