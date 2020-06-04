رئيس بلدية خميس مشيط يدشن تطبيق حجز المواعيد للمراجعين

دشن رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني تطبيق "إدارة خدمة العملاء" ببلدية خميس مشيط. أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني أن التطبيق سيتيح للبلدية استقبال كافة المراجعين والمستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق، وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منوهاً أن البلدية ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات، حيث يمكنهم حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة، وقال "بلدية المحافظة حريصة على تقديم كافة الخدمات بيسر وسهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية حرصا على سلامة وصحة الجميع، وذلك بإشراف مباشر ومتابعة شخصية من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي الذي سبق وأن دشن نفس الخدمة بأمانة منطقة عسير كأول أمانة بين أمانات المملكة في إطلاق تطبيق "إدارة خدمة العملاء" الذي يسهل على كافة المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات وكافة الأقسام لإنهاء كافة خدماتهم البلدية إلكترونيا.



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