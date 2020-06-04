أزالت بلدية محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض مسلخين غير نظاميين يقعان في أطراف المحافظة، وصادرت نحو 50 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز العتيبي، أن المسلخين يديرهما 4 مقيمين من جنسيات عربية، تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها. وشدد العتيبي على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو تداول الأغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مسلخين في المزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.