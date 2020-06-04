317 طالب ثانوي في الاختبارات البديلة بالأحساء

الفئات الطلابية التي تشملها الاختبارات البديلة
• الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس.
• طلاب وطالبات (المستوى السادس) نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن اختبار الدور الأول (المستوى الخامس) بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار.
• طلاب وطالبات (المستوى السادس) في النظام الفصلي ممن لديهم مواد متعثرة من مستويات سابقة.
• طلاب وطالبات (المستوى السادس) في نظام المقررات، ممن تبقى له 3 مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها.
• الطلبة القادمون من خارج المملكة في الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس، وتمت لهم معادلة المستويات من الأول وحتى الرابع، ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس، واحتساب معدلهم بناء على ما حصلوا عليه من درجات في المستويين الخامس والسادس فقط.
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