317 طالب ثانوي في الاختبارات البديلة بالأحساء

انطلقت في الإدارة العامة لتعليم الأحساء، الاختبارات البديلة لطلبة الصف الثالث الثانوي، لـ317 طالبا وطالبة من جميع المدارس بقطاعي (البنين والبنات) في الأحساء، تم اعتمادها كمراكز لتقديم الاختبارات البديلة، وتستمر حتى 19 شوال الجاري؛ وسط جاهزية تامة لاستقبال الهيئة الإدارية والطلبة والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتدابير الصحية والتجهيزات اللازمة لبدء تلك الاختبارات، والتي تضمن تحقيق الصحة والسلامة للجميع. تفقد مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، عددا من مراكز الاختبارات البديلة للاطمئنان على سير أعمال الاختبارات والتأكد من توفر الاستعدادات اللازمة لذلك؛ وعبر عن شكره لقيادات المدارس في قطاعي البنين والبنات لجهودهم في الإعداد والتنظيم وحسن سير أعمال الاختبارات والاستثمار الأمثل للميزانية التشغيلية للمدارس لتأمين المواد والمستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم وأجهزة قياس حرارة جميع الطلاب والعاملين، وتأمين الكمامات الطيبة والمعقمات، ووضع الملصقات الإرشادية لتوضح التباعد

الفئات الطلابية التي تشملها الاختبارات البديلة

• الطلاب والطالبات الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس.

• طلاب وطالبات (المستوى السادس) نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن اختبار الدور الأول (المستوى الخامس) بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار.

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• طلاب وطالبات (المستوى السادس) في النظام الفصلي ممن لديهم مواد متعثرة من مستويات سابقة.

• طلاب وطالبات (المستوى السادس) في نظام المقررات، ممن تبقى له 3 مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها.

• الطلبة القادمون من خارج المملكة في الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس، وتمت لهم معادلة المستويات من الأول وحتى الرابع، ويلزم اختبارهم في مواد المستوى الخامس، واحتساب معدلهم بناء على ما حصلوا عليه من درجات في المستويين الخامس والسادس فقط.