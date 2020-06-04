جائزة الأميرة صيتة تطلق مبادرة احتضان بنجران

قال الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث: إن أمانة الجائزة خصصت مبادرة (احتضان) لخدمة وتشجيع المواهب الاجتماعية وتنمية قدرات المستفيدين من برامج الجائزة في نجران، معتبرا المبادرة هدية منها لأبناء وبنات المنطقة. أشار إلى أن أهم أهداف هذه المبادرة الوطنية تشجيع روح التنافس بين أصحاب المبادرات وتطوير قدرات العناصر الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية والثقافية الخلاقة، معربا عن شكر أمانة الجائزة وامتنانها لأمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول على دعمهما الكبير لجميع المبادرات الإنسانية والأعمال التطوعية التي قامت أمانة الجائزة بتنفيذها في منطقة نجران. يذكر أن الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات الحيوية في عدد من مناطق المملكة كان آخرها منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في نجران.



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