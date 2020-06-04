إغلاق مسلخين في المزاحمية

وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز العتيبي، أن المسلخين يديرهما 4 مقيمين من جنسيات عربية تم تحويلهم للجهات المختصة لتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها.
وشدد على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامةفي البلدية لمتابعة الانشطة المتعلقةبالصحة العامة أو تداول الأغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.
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