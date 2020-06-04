إغلاق مسلخين في المزاحمية

أزالت بلدية محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض مسلخين غير نظاميين في اطراف المحافظة، وصادرت نحو 50 كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز العتيبي، أن المسلخين يديرهما 4 مقيمين من جنسيات عربية تم تحويلهم للجهات المختصة لتطبيق الجزاءات وفق اللوائح والعقوبات المعمول بها.

وشدد على استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامةفي البلدية لمتابعة الانشطة المتعلقةبالصحة العامة أو تداول الأغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.