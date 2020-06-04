تخصيص خطبة الجمعة للإجراءات الاحترازية من كورونا

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة غد الجمعة، للحديث عن "الاجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا "، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد الى بعض القضايا والتذكير بها ومنها ما صدر من جهات الاختصاص في الدولة من إجراءات احترازية تجاه فييروس كورونا. كما تضمن التوجيه الإشارة إلى جهود الدولة المباركة تجاه ما قامت به من اجراءات استباقية ساهمت بتوفيق في الحد من انتشار الفيروس، وإلى ما اتخذته القيادة الرشيدة من قرارات صائبة في المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم وحتى المخالفين لنظام الإقامة.



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