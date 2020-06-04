ورشة عن أخطاء شائعة في كتابة الرسائل العلمية بجامعة الملك خالد

نفّذت عن بعد جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا ضمن برنامج "مبادرون" الذي أطلقته الجامعة أخيرا، ورشة تدريبية بعنوان "أخطاء شائعة في كتابة الرسائل العلمية"، قدمها أستاذ الأدب والنقد بكلية العلوم الإنسانية الدكتور محمد بن يحيى أبو ملحة، واستهدفت طلاب وطالبات الدراسات العليا.

وهدفت الورشة التدريبية إلى التعرف على الأخطاء الشائعة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، وتضمنت الأخطاء الشائعة عند اختيار موضوع البحث، والأخطاء في صياغة العنوان والأخطاء في متن البحث وفي التوثيق والفهرسة، وكذلك التعرف على بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.

وتأتي الورشة ضمن حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها الجامعة من خلال برنامج "مبادرون" مستهدفة طلاب الجامعة ومنسوبيها وجميع فئات المجتمع.