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تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب

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2020-06-04

تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم تمديد فترة التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في تطبيقات نقل الركاب حتى تاريخ 15 يونيو 2020.

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وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات تتضمن أن يكون الفرد المدعوم سبق أن عمل بدوام كامل خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020.

كما تضمنت الشروط، عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى وأن يكون متفرغًا للعمل في النشاط.



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