- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم تمديد فترة التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في تطبيقات نقل الركاب حتى تاريخ 15 يونيو 2020.
وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات تتضمن أن يكون الفرد المدعوم سبق أن عمل بدوام كامل خلال شهري يناير وفبراير من عام 2020.
كما تضمنت الشروط، عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى وأن يكون متفرغًا للعمل في النشاط.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد فترة التقديم لمبادرة دعم العاملين بتطبيقات نقل الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.