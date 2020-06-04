، "تقويم التعليم": انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، اليوم الخميس، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم ٢٤٧ ألف طالب؛ حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.
وأشارت "الهيئة" في بيان لها إلى أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار، وأرجعت هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.
وأشارت الهيئة إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 16 و17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنيّة خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.
وتعتزم "الهيئة" تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًّا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة، أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.
وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنيّة في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 09:29 PM
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، اليوم الخميس، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم ٢٤٧ ألف طالب؛ حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.
وأشارت "الهيئة" في بيان لها إلى أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار، وأرجعت هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.
وأشارت الهيئة إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 16 و17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنيّة خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.
وتعتزم "الهيئة" تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًّا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة، أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.
وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنيّة في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.
، "تقويم التعليم": انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تقويم التعليم": انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.