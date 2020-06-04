محمد بن مسعود - الدمام - شرطة الرياض: القبض على شخص عرض مبالغ عبر سنابه ومرافق له لممارسة أعمال غير أخلاقية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-04 صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وإيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة. 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 09:08 PM اخر تعديل 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 Advertisements 09:33 PM جار التحقق من مصدر الأموال واتخاذ الإجراءات بحقهما لإحالتهما للنيابة جار التحقق من مصدر الأموال واتخاذ الإجراءات بحقهما لإحالتهما للنيابة صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وإيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة. ، شرطة الرياض: القبض على شخص عرض مبالغ عبر سنابه ومرافق له لممارسة أعمال غير أخلاقية ،

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