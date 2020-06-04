محمد بن مسعود - الدمام - 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 09:08 PM شرطة الرياض: القبض على شخص تباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابة الشخصي والمرافق له وضبط المبالغ التي بحوزتهما شرطة الرياض: القبض على شخص تباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابة الشخصي والمرافق له وضبط المبالغ التي بحوزتهما صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وإيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض: القبض على شخص تباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابة الشخصي والمرافق له وضبط المبالغ التي بحوزتهما ،

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