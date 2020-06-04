، "جامعة جدة" تراجع عقود التشغيل والصيانة وتقرر إعادة التقييم بشكل دوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ظل جائحة كورونا واستنادًا لما اتخذته الدولة من إجراءات لرفع كفاءة الإنفاق

قال المتحدث الرسمي لجامعة جدة الدكتور رياض عبدالله الحربي إنه تم تقليص أحد عقود الصيانة والتشغيل المنتهية فعلاً في الفترة الراهنة، بما لا يؤثر ذلك على سلامة بيئة العمل وكفاءة التشغيل واستمرار ممارسة كل الأنشطة وأداء الموظفين والعاملين أعمالهم في المرحلة الحالية.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الحربي" أن ذلك جاء في ظل جائحة فيروس كورونا واستنادًا لما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين من عدة إجراءات لرفع كفاءة الإنفاق وتجاوز الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة ونظرًا لأن نسبة إشغال مباني الجامعة لا تتجاوز ٣٠ % منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واعتماد الجامعة لنظام التعليم عن بعد والذي حقق نتائج مميزة.

وأضاف "الحربي" أنه سيكون هناك إعادة تقييم بشكل دوري لهذه العقود وبما يضمن كفاءة التشغيل الكامل ومتطلبات كل مرحلة.

وأشار إلى أن جامعة جدة يتبع لها (9) فروع ولديها أكثر من عقد التشغيل والصيانة مع أكثر من شركة في الوقت نفسه.جامعة جدة