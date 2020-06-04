محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات ترتفع إلى 93.441 رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز". وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب 693 كنديًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 129 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-04 رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز". Advertisements وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة. 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 08:08 PM الإصابات ترتفع إلى 93.441 الإصابات ترتفع إلى 93.441 رصدت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الخميس)، 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93441. وبيّنت الوكالة أنها سجلت 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجملها إلى 7543؛ وفقًا لـ"رويترز". وكان إجمالي الإصابات في كندا أمس 92748 إصابة، فيما بلغت الوفيات 7414 حالة وفاة. ، "كورونا" يصيب 693 كنديًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 129 ،

المصدر : الخليج 365

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