شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 316 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن فريق المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» انتزع 316 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 167,303 لغمًا

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