شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكذب «الفيديو المغلوط» : فحص كورونا في مخبرات معتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فحص عينات كورونا يجرى في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام.

وأضاف عبر حسابه الرسمي :"لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة".