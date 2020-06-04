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2020-06-04 ترقية السعوي من عميد إلى رتبته الجديدة لواء العميد السعوي إلى رتبة لواء متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها قلد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله السعوي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة لواء. Advertisements “متابعات الخليج 365” تبارك للواء علي السعوي بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق والنجاح.



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