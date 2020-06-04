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2020-06-04 تماس كهربائي يحرق منزلًا في محايل متابعات الخليج 365 - محايل أخمد الدفاع المدني بمحايل حريقًا اندلع بمنزل بحي الضرس بسبب التماس الكهربائي. Advertisements ونفى الدفاع المدني وقوع أية إصابات بشرية في الحادث. “متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.



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