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تماس كهربائي يحرق منزلًا في محايل

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2020-06-04

تماس كهربائي يحرق منزلًا في محايل

متابعات الخليج 365 - محايل

أخمد الدفاع المدني بمحايل حريقًا اندلع بمنزل بحي الضرس بسبب التماس الكهربائي.

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ونفى الدفاع المدني وقوع أية إصابات بشرية في الحادث.

متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.


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