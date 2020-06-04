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2020-06-04 شرطة الرياض تطيح بشخص تباهى بعرض مبالغ مالية لممارسة الرذيلة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما، وهما (مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وإيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.



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