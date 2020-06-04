استشاري تغذية لـ”المواطن”: مع ارتفاع الحرارة.. لا تكثروا من أطعمة الموالح

2020-06-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري التغذية الدكتور مشعل عبدالله أفراد المجتمع بالحد من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد من شدة العطش تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إنه ينصح بالحد من تناول البطاطس المقلية، وخصوصًا من قبل الأطفال الذين يفضلون تناولها كثيرًا لكونها من الأطعمة المسببة للعطش الشديدة، حيث تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم الذى يزيد الرغبة بتناول السوائل، أيضًا تعد السكريات من الأطعمة التي ينصح بالحد من تناولها؛ لأنها تزيد من الشعور بالعطش، ومنها المشروبات الغازية والتي تحتوى على نسبة عالية من السكر، وتؤثر على الصحة، بجانب بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل: الجبن المطبوخ، وبسكويت الموالح، والمخللات، والأطعمة المعلبة والمصنعة والمجمدة والتوابل؛ لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

وشدد الدكتور عبدالله على ضرورة توجيه الأطفال بعدم الإكثار من تناول الشيبس والوجبات الخفيفة التي تباع في البقالات لأنها غير مفيدة للصحة وتسبب زيادة الوزن، وأهم نصيحة هي تناول السوائل باستمرار لمواجهة ارتفاع الحرارة وتجنب الشعور بالخمول والكسل.



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