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كراني: عاصفة ممطرة تحتضن جازان وسواحلها.. تجنبوا الأودية ومجاري السيول
الرجاء من الجميع أخذ الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - جازان
ناشد خبير الطقس والأرصاد حسن كراني المواطنين والمقيمين في منطقة جازان، بضرورة توخي الحذر بسبب العاصفة الممطرة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعون الله عاصفة ممطرة قوية جدًا تحتضن جازان وسواحلها…أدت لهطول أمطار غزيرة جدًا بصحبة زخات عنيفة من البرد وسيول جارية.. الرجاء من الجميع أخذ الحيطة والحذر… وتجنب الأودية ومجاري السيول”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.
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